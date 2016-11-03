Россия наращивает военный потенциал на западной границе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия угрожает наращиванием своего военного потенциала в Западном военном округе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва планирует ряд штабных учений и тренировок совместно с вооруженными силами Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Министр обороны РФ назвал эти действия ответом на усиление активности сил НАТО. По его словам, альянс подрывает стратегическую стабильность в регионе.
"В мае российский министр обороны сообщил о создании трех новых дивизий у западных границ страны, что означает усиление военного контингента, как минимум, на 30 000 человек. Командование НАТО, в свою очередь, объявило об отправке в страны Балтии и Польши около 4 тысяч военнослужащих для предотвращения возможной угрозы с РФ ", - говорится в сообщении.
Отметим, что в планы РФ входят совместные учения воздушно-десантных войск и сил специальных операций, международные учения "Взаимодействие 2016" и учения с миротворческими контингентами ОДКБ "Нерушимое братство 2016".
Также Шойгу подчеркнул, что при разработке замысла и сценария учений будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ государства.
"Россия большое внимание обеспечению соединений и воинских частей Западного военного округа современным вооружением и военной техникой, а также проведению мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал он.
Как сообщал УНН, Москва ждет от НАТО ответа на инициативы по восстановлению сотрудничества между Россией и альянсом .