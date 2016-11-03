Росія нарощує військовий потенціал на західному кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Росія погрожує нарощуванням свого військового потенціалу в Західному військовому окрузі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Москва планує ряд штабних навчань і тренувань спільно зі збройними силами Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Міністр оборони РФ назвав ці дії відповіддю на посилення активності сил НАТО. За його словами, альянс підриває стратегічну стабільність у регіоні.
“У травні російський міністр оборони повідомив про створення трьох нових дивізій у західних кордонів країни, що означає посилення військового контингенту, як мінімум, на 30 тисяч осіб. Командування НАТО, в свою чергу, оголосило про відправку до країн Балтії та Польщі близько 4 тисяч військовослужбовців для запобігання можливої загрози з РФ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до планів РФ входять спільні навчання повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій, міжнародні навчання “Взаємодія 2016” і вчення з миротворчими контингентами ОДКБ “Нерушимое братство 2016”.
Також С.Шойгу підкреслив, що при розробці задуму і сценарію навчань буде враховуватися посилення активності НАТО поблизу кордонів держави.
“Росія велику увагу забезпеченню з’єднань і військових частин Західного військового округу сучасним озброєнням і військовою технікою, а також проведення заходів оперативної і бойової підготовки”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Москва чекає від НАТО відповіді на ініціативи щодо відновлення співпраці між Росією і альянсом.