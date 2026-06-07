росгвардия усилила набор жителей оккупированного Запорожья в ряды БПЛА — Центр нацсопротивления
Киев • УНН
росгвардия вербует жителей Запорожья в ряды БПЛА из-за экономического кризиса. Обещанные льготы могут обернуться службой в штурмовых подразделениях врага.
На временно оккупированных территориях Запорожской области росгвардия усилила кампанию по набору местных жителей в свои подразделения. Как сообщает Центр национального сопротивления, особое внимание оккупанты уделяют вербовке людей в подразделения беспилотных летательных аппаратов, передает УНН.
На временно оккупированных территориях Запорожской области росгвардия активизировала кампанию по вербовке местного населения в свои подразделения. По информации ЦНС, особый акцент оккупанты делают на наборе людей в подразделения БПЛА, обещая высокие зарплаты, льготы и "стабильное будущее"
В то же время оккупационная администрация продолжает усиливать экономическое давление на население. Из-за задержек выплат заработной платы и нехватки работы многие люди оказываются перед выбором: либо остаться без средств к существованию, либо согласиться на службу в российских силовых структурах.
В свою очередь, вербовщики, по данным ЦНС, обещают высокие зарплаты, социальные выплаты и карьеру в подразделениях БПЛА.
Потенциальным новобранцам рассказывают о "безопасной службе" и перспективах профессионального развития. Экономические проблемы на ВОТ используются как инструмент давления для поиска новых кандидатов. После подписания контракта часть завербованных могут переводить в боевые и штурмовые подразделения, которые постоянно нуждаются в пополнении из-за значительных потерь
Напомним
Координационный штаб и МИД запустили сайт для разоблачения вербовки иностранцев рф. Уже установлены личности более 28 тысяч иностранных наемников врага.