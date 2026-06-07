росгвардия усилила набор жителей оккупированного Запорожья в ряды БПЛА — Центр нацсопротивления

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора