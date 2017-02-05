Решения США о санкциях против России стоит ожидать в ближайшие месяцы - М.Пенс

"Это вопрос, ответ на который мы получим в ближайшие месяцы. Это зависит от того, увидим ли мы какие-либо изменения в позиции России, а также от возможности действовать в общих интересах", - ответил М.Пенс на вопрос, будут ли сохранены санкции против России, пока она нарушает договоренность о прекращении огня в Украине.

Вице-президент объяснил, что он имеет в виду совместную борьбу США и России с "Исламским государством".

"С Россией есть общий интерес в противостоянии радикальному исламскому терроризму, особенно с "Исламским государством". И если у нас есть возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможность начать отношения заново", - сказал он.

Как сообщал УНН, Д.Трамп не знает, сможет ли найти общий язык с В.Путиным.