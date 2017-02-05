Рішення США щодо санкцій проти Росії варто очікувати в найближчі місяці - М.Пенс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Питання санкцій США проти Росії може бути вирішене у найближчі місяці. Про в інтерв’ю АВС News заявив віце-президент США Майк Пенс, передає УНН.
“Це питання, відповідь на яке ми отримаємо у найближчі місяці. Це залежить від того, чи побачимо ми які-небудь зміни в позиції Росії, а також від можливості діяти у спільних інтересах”, — відповів М.Пенс на питання, чи будуть збережені санкції проти Росії, поки вона порушує домовленість про припинення вогню в Україні.
Віце-президент пояснив, що він має на увазі спільну боротьбу США і Росії з “Ісламською державою”.
“З Росією є спільний інтерес в протистоянні радикального ісламського тероризму, особливо з „Ісламською державою“. І якщо у нас є можливість працювати разом, я думаю, що президент шукає можливість почати відносини заново,” — сказав він.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп не знає, чи зможе порозумітися з В.Путіним.