Решение МВФ по украинской программе ожидается "в ближайшие недели"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Решение МВФ о завершении третьего обзора украинской антикризисной программы, необходимого для выделения очередного кредитного транша, ожидается "в ближайшие недели". Об этом сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, на вопрос о том, что сдерживает завершение осмотра и не связано ли это с возражениями украинской власти относительно повышения пенсионного возраста в стране, представитель Фонда ответил, что на самом деле власть в Киеве "согласна с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы".
По его словам, при этом рассматриваются "все варианты", включая и возможность "более длительной занятости и более позднего выхода на отдых".
Дж.Райс сообщил, что одновременно с завершением обзора предполагается представить Совету директоров МВФ отчет аппарата Фонда о очередном обзоре украинской экономики.
Напомним, в январе директор-распорядитель МВФ К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время.