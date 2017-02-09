Решение МВФ по украинской программе ожидается "в ближайшие недели"

Как пишет издание, на вопрос о том, что сдерживает завершение осмотра и не связано ли это с возражениями украинской власти относительно повышения пенсионного возраста в стране, представитель Фонда ответил, что на самом деле власть в Киеве "согласна с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы".

По его словам, при этом рассматриваются "все варианты", включая и возможность "более длительной занятости и более позднего выхода на отдых".

Дж.Райс сообщил, что одновременно с завершением обзора предполагается представить Совету директоров МВФ отчет аппарата Фонда о очередном обзоре украинской экономики.

Напомним, в январе директор-распорядитель МВФ К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время.