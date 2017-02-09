Рішення МВФ щодо української програми очікується "у найближчі тижні"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Рішення МВФ щодо завершення третього огляду української антикризової програми, необхідного для виділення чергового кредитного траншу, очікується "в найближчі тижні". Про це сказав офіційний представник МВФ Джеррі Райс підтвердив, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як пише видання, на питання про те, що стримує завершення огляду і чи не пов'язано це із запереченнями української влади щодо підвищення пенсійного віку в країні, представник Фонду відповів, що насправді влада в Києві "згодна з необхідністю всеосяжної пенсійної реформи".
За його словами, при цьому розглядаються "всі варіанти", включаючи і можливість "більш тривалої зайнятості та більш пізнього виходу на відпочинок".
Дж.Райс повідомив, що одночасно із завершенням огляду передбачається представити Раді директорів МВФ звіт апарату Фонду про черговий огляд української економіки.
Нагадаємо, у січні директор-розпорядник МВФ К.Лагард не виключила, що МВФ може завершити огляд щодо економіки України найближчим часом.