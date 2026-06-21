рф выпустила по Украине 2200 дронов, 1800 КАБов и 87 ракет за неделю - Зеленский

На этой неделе россияне выпустили по Украине около 2200 ударных беспилотников, более 1800 управляемых авиационных бомб и 87 ракет различных типов. Только за субботу, 20 июня, в результате российских ударов КАБами в Запорожье погибли пять человек, еще 26 пострадали. В Полтаве в результате обстрела погибли два человека и 12 пострадали, среди них шестеро детей. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Также под обстрелами находились Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Одесская, Ровненская, Сумская и Харьковская области. В то же время, саммиты G7 и Европейского совета, а также заседание в формате Рамштайн, которые прошли на фоне российских атак, дали новые взносы на усиление защиты Украины.

Я благодарен партнерам за единство. Теперь не менее важно быстро все реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые взносы дали реальную защиту жизней от постоянных российских ударов. Благодарю всех, кто помогает