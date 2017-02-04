РФ планирует запретить импорт мяса птицы из ряда стран Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Россельхознадзор собирается в течение двух недель ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, инкубационного яйца и другой продукции птицеводства из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц", - сказала Ю.Мелано.
Напомним, в ноябре прошлого года в России вступило в силу эмбарго на соль из Украины, ЕС и США.