РФ планує заборонити імпорт м'яса птахів з низки країн Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Россільгоспнагляд збирається протягом двох тижнів ввести заборону на імпорт до Росії м'яса птиці, інкубаційного яйця та іншої продукції птахівництва з країн Європи, де був зафіксований пташиний грип. Про це в суботу повідомив прес-секретар відомства Юлія Мелано, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У нас поки точної дати немає, але ми розглядаємо введення заборони протягом двох тижнів. Це в першу чергу країни, де зафіксовані спалахи високопатогенного грипу птахів", - сказала Ю.Мелано.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у Росії вступило в силу ембарго на сіль з України, ЄС та США.