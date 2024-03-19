рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия планирует выждать, когда союзники устанут и не будут предоставлять Украине нужную помощь. Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн-20, передает УНН.

россия планирует выждать то, когда мы устанем, выждать то, что мы не будем предоставлять Украине нужную помощь и мы не можем этого допустить, ведь когда мы в целом говорим о том, на сколько выросли инвестиции в оборонный сектор, говорим сейчас о наших партнерах и друзьях, европейских странах - это помогает нам усилить нашу безопасность. - сказал Браун.

По его словам, коллективная поддержка Украины обеспечит успех Украины на поле боя, а также мирное будущее не только для Украины, но и для всего мира.

"Поэтому США будет продолжать поддерживать Украину", - отметил Браун.

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Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции.