рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141377 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133855 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132320 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191863 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191032 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187801 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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13 марта 2024, 09:59  •  387733 просмотра

рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

Россия планирует ждать, пока союзники не устанут поддерживать Украину необходимой помощью, поэтому коллективная поддержка Украины имеет решающее значение для обеспечения ее успеха на поле боя и мирного будущего, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Война •   •  12357 просмотра
рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В Люксембурге состоялась инаугурационная конференция "Стратегический обзор оборонных закупок Украины", направленная на приведение системы оборонных закупок Украины в соответствие с практиками и стандартами НАТО.

политика •   •  10434 просмотра
НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Сегодня вечером ЕС проводит переговоры, чтобы найти правильный баланс между поддержкой экономики Украины с помощью автономных торговых мер и предоставлением гарантий для определенных сельскохозяйственных продуктов ЕС, которые нуждаются в защите на основе рыночных данных.

Экономика •   •  13249 просмотра
В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Львовский арсенал и его подрядчик SEVOTECH пытались поставить 30 000 минометных мин в Украину по контракту с Министерством обороны, но было перевезено только 7 000 мин из Болгарии в Словакию из-за нехватки средств после того, как большая часть суммы контракта была арестована.

Война •   •  40506 просмотра
Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

64-летний мужчина зарезал свою 47-летнюю собутыльницу в Буче, а затем пытался сжечь ее тело в заброшенном сарае, чтобы скрыть следы преступления.

Криминал и ЧП •   •  12109 просмотра
Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции

Украина надеется иметь достаточно боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и ракет дальнего радиуса действия, чтобы дать отпор российским войскам, начиная с апреля, благодаря таким инициативам, как план Чешской Республики поставить 800 000 снарядов.

Война •   •  15215 просмотра
Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции

В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Планируется организовать сеть рекрутинговых центров в каждой области, где желающие смогут узнать о существующих вакансиях в украинской армии и уточнить все, что их интересует.

Общество •   •  14842 просмотра
В Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со Спикером Государственного собрания Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич, обсудил вопросы оборонной поддержки, санкций против России и участия Словении в восстановлении Украины.

Война •   •  14377 просмотра
Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге

Посольство Украины в Великобритании призвало британского детского писателя Саймона Тайлера корректно обозначить карту Украины в своей книге, включив в нее Крым и часть Одесской области, которые ранее отсутствовали.

политика •   •  12634 просмотра
Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге

Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом

Российские военные обстреляли жилой дом в центре Херсона, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.

Война •   •  13787 просмотра
Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом