рф обстреляла Черниговщину 57 раз за неделю: повреждена гражданская инфраструктура
Киев • УНН
российские войска совершили 57 обстрелов 17 населенных пунктов Черниговской области за неделю. Зафиксировано 197 взрывов, 18 авиаударов, повреждена гражданская инфраструктура, сбит дрон-камикадзе «Shahed».
российские войска за прошедшую неделю 57 раз обстреляли 17 населенных пунктов Черниговской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил в понедельник председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
За прошлую неделю враг осуществил 57 обстрелов 17 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 197 взрывов. Противником нанесено 18 авиационных ударов. Повреждена гражданская инфраструктура
Также он сообщил, что силами обороны в регионе был сбит дрон-камикадзе типа "Shahed".
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