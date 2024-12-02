рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА
Киев • УНН
За год Россия нанесла около 800 ударов по энергетической инфраструктуре Сумской области. Из-за атак 7 тысяч потребителей в приграничных общинах остались без электроснабжения.
Из-за ударов рф около 7 тысяч потребителей в приграничных общинах Сумщины остались без электроэнергии. Ситуация стабильная, а региональная энергосистема постепенно восстанавливается после около 800 ударов за год.
Об этом сказал начальник Сумской ОВА в эфире телемарафона, передает УНН.
Около 7 тысяч потребителей отключены от электроэнергии в результате атак рф. Это пограничные сообщества
По его словам, ситуация с электроэнергией на Сумщине стабилизировалась.
Мы расширяем возможности нашей региональной системы, которая была разрушена врагом в течение этого года. Враг бил в 2 раза больше по энергетике и было нанесено около 800 ударов за этот год. Сейчас мы максимально стараемся сохранить то, что есть
Напомним
27 ноября мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что начальник Сумской ОВА якобы отменил бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры на Сумщине.