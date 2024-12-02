рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА

Из-за ударов рф около 7 тысяч потребителей в приграничных общинах Сумщины остались без электроэнергии. Ситуация стабильная, а региональная энергосистема постепенно восстанавливается после около 800 ударов за год.

Об этом сказал начальник Сумской ОВА в эфире телемарафона, передает УНН.

Около 7 тысяч потребителей отключены от электроэнергии в результате атак рф. Это пограничные сообщества - сказал Артюх.

По его словам, ситуация с электроэнергией на Сумщине стабилизировалась.

Мы расширяем возможности нашей региональной системы, которая была разрушена врагом в течение этого года. Враг бил в 2 раза больше по энергетике и было нанесено около 800 ударов за этот год. Сейчас мы максимально стараемся сохранить то, что есть - добавил он.

Напомним

27 ноября мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что начальник Сумской ОВА якобы отменил бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры на Сумщине.