рф днем атаковала Днепровский и Одесский районы - что известно о последствиях
Киев • УНН
В Одесском районе из-за атаки БпЛА ранены четыре человека и повреждена почта. На Днепропетровщине зафиксированы разрушения домов без пострадавших.
россия сегодня днем атаковала Одесский и Днепровский район, в Одесской области есть пострадавшие, сообщили в местных военных администрациях в среду, пишет УНН.
Днепр
Враг атаковал Днепровский район. Предварительно, обошлось без пострадавших
Перед этим, по данным Ганжи, "враг атаковал Павлоград". "Загорелось имущество на территории частного домовладения. Спасатели пожар потушили. 6 домов и гараж повреждены. Люди не пострадали", - указал глава ОВА.
Одесса
Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона. В Одесском районе в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей. К сожалению, на данный момент известно о четырех пострадавших
По его словам, информация о последствиях атаки уточняется.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавил он.
Ранее сегодня ВС ВСУ предупреждали о БПЛА на Одессу и скоростной цели на Днепр.