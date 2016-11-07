Режим охраны учреждений социально-культурной сферы усилят в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Режим охраны всех учреждений социально-культурной сферы в Кропивницком необходимо усилить до максимального уровня. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
"В Кропивницком значительно увеличилось количество краж, особенно в учебных заведениях, не проходит и дня, чтобы какая-то школа не была ограблена. А последний случай вообще шокирует: среди белого дня неизвестный зашел в СОШ № 6 и вынес из класса ноутбук ", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что городской голова Андрей Райкович поручил профильному заместителю Наталье Дзюбе изучить возможность привлечения к охране помещений учреждений образования государственных или неведомственных охранных структур.