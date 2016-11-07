Режим охраны учреждений социально-культурной сферы усилят в Кропивницком

"В Кропивницком значительно увеличилось количество краж, особенно в учебных заведениях, не проходит и дня, чтобы какая-то школа не была ограблена. А последний случай вообще шокирует: среди белого дня неизвестный зашел в СОШ № 6 и вынес из класса ноутбук ", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что городской голова Андрей Райкович поручил профильному заместителю Наталье Дзюбе изучить возможность привлечения к охране помещений учреждений образования государственных или неведомственных охранных структур.