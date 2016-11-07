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15 марта, 19:03 • 113083 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160445 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134220 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126983 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110808 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104478 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100783 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Режим охраны учреждений социально-культурной сферы усилят в Кропивницком

Режим охраны учреждений социально-культурной сферы усилят в Кропивницком

Киев • УНН

 • 6445 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Режим охраны всех учреждений социально-культурной сферы в Кропивницком  необходимо усилить до максимального уровня. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

"В  Кропивницком значительно увеличилось количество краж, особенно в учебных заведениях, не проходит и дня, чтобы какая-то школа не была ограблена. А последний случай вообще шокирует: среди белого дня неизвестный зашел в СОШ № 6 и вынес из класса ноутбук ", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что городской голова Андрей Райкович поручил профильному заместителю Наталье Дзюбе изучить возможность привлечения к охране помещений учреждений образования государственных или неведомственных охранных структур.

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