Режим охорони закладів соціально-культурної сфери посилять у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Режим охорони усіх закладів соціально-культурної сфери у Кропивницькому необхідно посилити до максимального рівня. Про це поінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
“У Кропивницькому значно збільшилася кількість крадіжок, особливо в закладах освіти, не проходить і дня, щоб якась школа не була пограбована. А останній випадок взагалі шокує: серед білого дня невідомий зайшов у ЗОШ № 6 і виніс з класу ноутбук”, — повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що міський голова Андрій Райкович доручив профільному заступнику Наталії Дзюбі вивчити можливість залучення до охорони приміщень закладів освіти державних або невідомчих охоронних структур.