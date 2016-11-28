Рейсы самолетов в "Борисполе" не отменялись несмотря на продолжение забастовки пилотов Lufthansa

"Все рейсы осуществляются по расписанию. Информации об отмене или задержке (ред. - рейсов) в авиакомпании Lufthansa нет ", - рассказал представитель пресс-службы.

За предыдущие дни забастовки авиаперевозчик отменил 2755 тыс. рейсов, что помешало планам 345 тыс. пассажиров. По оценкам руководства компании, забастовка пилотов обходится ей в 10 млн евро в сутки.

Напомним, профсоюз требует повысить оплату труда 5400 пилотов в среднем на 22% в течение пяти лет, считая с 2012 года. Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за шестилетний период, до 2019 года. С начала года стоимость акций компании упала на 13%, указывает агентство Bloomberg, по причине отмены более 16 тыс. рейсов в 2014-2015 годах из-за забастовок, а также из-за конкуренции с бюджетными авиалиниями.

Как сообщал УНН, в профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit сообщили, что пилоты снова не выйдут на работу 29 и 30 ноября.