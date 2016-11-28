Рейси літаків у "Борисполі" не скасовувались попри продовження страйку пілотів Lufthansa

“Усі рейси здійснюються за розкладом. Інформації про відміну або затримку (ред. — рейсів) у авіакомпанії Lufthansa немає”, — розповів представник прес-служби.

Інформація на 29 та 30 листопада - уточнюється.

За попередні дні страйку авіаперевізник скасував 2755 тис. рейсів, що завадило планам 345 тис. пасажирів. За оцінками керівництва компанії, страйк пілотів обходиться їй у 10 млн євро на добу.

Нагадаємо, профспілка вимагає підвищити оплату праці 5400 пілотів загалом на 22% упродовж п’яти років, рахуючи від 2012 року. Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Від початку року вартість акцій компанії впала на 13%, вказує агентство Bloomberg, з причини скасування понад 16 тисяч рейсів у 2014-2015 роках через страйки, а також через конкуренцію з бюджетними авіалініями.

Як повідомляв УНН, у профспілці пілотів Vereinigung Cockpit повідомили, що пілоти знову не вийдуть на роботу 29 і 30 листопада.