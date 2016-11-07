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Рецидивиста-разбойника приговорили к 13 годам лишения свободы в Харьковской области

Рецидивиста-разбойника приговорили к 13 годам лишения свободы в Харьковской области

Киев • УНН

 • 6147 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Харьковскому разбойнику грозит 13 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в течение февраля-марта 2015 года преступник напал на 21 женщину и открыто завладел их имуществом. Разбойные нападения совершал как в вечернее, так и дневное время.

"Работал разбойник почти всегда по одной схеме. Разбои и грабежи совершал возле домов, в подъездах и лифтах. На улице и в подъездах он подходил к своей жертве сзади и захватывая ее за голову срывал с ушей серьги и убегал. В лифт заходил вслед за женщиной, останавливал его на ходу и, угрожая пистолетом, или ножом, заставлял отдать деньги и золотые украшения ", - пояснила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова.

Кроме того, доказано, что в 2014 году во время разбойного нападения на девушку в лифте, злоумышленник, угрожая ножом не только совершил разбой, но и изнасиловал ее.

Мужчина ранее уже был дважды судим за совершение разбоев и грабежей и провел 18 лет за решеткой.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

 

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