Рецидивіста-розбійника засудили до 13 років позбавлення волі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Харківському розбійнику загрожує 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що протягом лютого-березня 2015 року злочинець напав на 21 жінку та відкрито заволодів їх майном. Розбійні напади скоював як у вечірній, так і денний час.
“Працював розбійник майже завжди за одною схемою. Розбої та грабежі скоював біля будинків, у під’їздах та ліфтах. На вулиці та у під’їздах він підходив до своєї жертви ззаду та захоплюючи її за голову зривав з вух сережки і тікав. У ліфт заходив слідом за жінкою, зупиняв його на ходу та, погрожуючи пістолетом, або ножем, примушував віддати гроші та золоті прикраси”, — пояснила начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова.
Крім того, доведено, що у 2014 році під час розбійного нападу на дівчину в ліфті, зловмисник, погрожуючи ножем не тільки вчинив розбій, а й зґвалтував її.
Чоловік раніше вже був двічі судимий за вчинення розбоїв та грабежів і провів 18 років за ґратами.
Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі.