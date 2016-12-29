Ретро-поезд Святого Николая отправился из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На центральном железнодорожном вокзале столицы запустили праздничный ретро-поезд Святого Николая, передает корреспондент УНН.
Будет курсировать праздничный поезд по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Киев-Пассажирский в течение 29-30 декабря 2016 г. и 2, 8 и 9 января 2017 года.
"На самом деле, я сам очень хотел покататься на настоящем паровозе, но поскольку это выглядело бы странно, я взял с собой своего ребенка. Это мечта всей жизни - проехаться хотя бы в вагоне, который прицеплен к настоящему поезду. Если удастся попасть еще и в кабину машиниста, то это будет настоящее чудо", - сказал один из пассажиров Игорь.
Как сообщили организаторы отправления праздничного поезда, у вагонов пассажиров будет встречать Дед Мороз, во время поездки взрослых и детей будут развлекать аниматоры.
Отметим, поезд Эр-787-46 выпустили еще в первой половине прошлого столетия.