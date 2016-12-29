Ретро-поїзд Святого Миколая відправився з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На центральному залізничному вокзалі столиці запустили святковий ретро-поїзд Святого Миколая, передає кореспондент УНН.
Курсуватиме святковий поїзд за маршрутом: Київ-Пасажирський – Дарниця – Київ-Пасажирський впродовж 29, 30 грудня 2016 року та 2, 8 та 9 січня 2017 року.
“Насправді, я сам дуже хотів покататись на справжньому паровозі, але оскільки це виглядало б дивно, я взяв з собою свою дитину. Це мрія всього життя - проїхатись хоча б у вагоні, який причеплений до справжнього потяга. Якщо вдасться потрапити ще й в кабіну машиніста, то це буде справжнє диво”, - сказав один с пасажирів Ігор.
Як повідомили відправлення організатори святкового поїзда, біля вагонів пасажирів зустрічатиме Дід Мороз, під час поїздки дорослих та дітей розважатимуть аніматори.
Зазначимо, потяг Ер-787-46 випущено ще в першій половині минулого сторіччя.