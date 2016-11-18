Реставрация Букингемского дворца будет стоить около 500 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Ремонт Букингемского дворца будет стоить около 460 млн долл. и продлится 10 лет. Таким образом расходы на содержание королевской семьи Великобритании вырастут вдвое, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Представители британской королевской семьи сообщили, что в официальной резиденции британских монархов - Букингемском дворце - начнут ремонт, который продлится 10 лет и будет стоить 369 млн фунтов (457 млн долларов).
Поэтому расходы на содержание королевской семьи Великобритании в ближайшие 10 лет вырастут вдвое в связи с необходимостью срочной реновации Букингемского дворца.
Королева будет оставаться в резиденции во время работ, которые начнутся уже в апреле следующего года.
Во время работ должны заменить изношенные кабели, трубы, провода и котлы. Многое из этого заменят впервые за последние 60 лет.
Ремонт дворца будет профинансирован за счет временного увеличения Суверенного гранта - главного источника королевских доходов.
По словам представителей, такая реновация поддержит дворец в должном состоянии до 2067.