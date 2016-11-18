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Реставрація Букінгемського палацу коштуватиме близько 500 млн дол.

Реставрація Букінгемського палацу коштуватиме близько 500 млн дол.

Київ • УНН

 • 8913 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ремонт Букінгемського палацу коштуватиме близько 460 млн дол. і триватиме 10 років. Таким чином витрати на утримання королівської сім'ї Великобританії зростуть удвічі, передає УНН з посиланням на ВВС.

Представники британської королівської сім'ї повідомили, що в офіційній резиденції британських монархів - Букінгемському палаці - почнуть ремонт, який триватиме 10 років і коштуватиме 369 млн фунтів (457 млн доларів).

Тому витрати на утримання королівської сім'ї Великобританії в найближчі 10 років зростуть удвічі у зв'язку з необхідністю термінової реновації Букінгемського палацу.

Королева залишатиметься в резиденції під час робіт, які почнуться вже у квітні наступного року.

Під час робіт мають замінити зношені кабелі, труби, дроти і котли. Багато що з цього замінять вперше за останні 60 років.

Ремонт палацу буде профінансовано за рахунок тимчасового збільшення Суверенного гранту - головного джерела королівських доходів.

За словами представників, така реновація підтримає палац у належному стані до 2067 року.

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