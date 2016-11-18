Реставрація Букінгемського палацу коштуватиме близько 500 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ремонт Букінгемського палацу коштуватиме близько 460 млн дол. і триватиме 10 років. Таким чином витрати на утримання королівської сім'ї Великобританії зростуть удвічі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Представники британської королівської сім'ї повідомили, що в офіційній резиденції британських монархів - Букінгемському палаці - почнуть ремонт, який триватиме 10 років і коштуватиме 369 млн фунтів (457 млн доларів).
Тому витрати на утримання королівської сім'ї Великобританії в найближчі 10 років зростуть удвічі у зв'язку з необхідністю термінової реновації Букінгемського палацу.
Королева залишатиметься в резиденції під час робіт, які почнуться вже у квітні наступного року.
Під час робіт мають замінити зношені кабелі, труби, дроти і котли. Багато що з цього замінять вперше за останні 60 років.
Ремонт палацу буде профінансовано за рахунок тимчасового збільшення Суверенного гранту - головного джерела королівських доходів.
За словами представників, така реновація підтримає палац у належному стані до 2067 року.