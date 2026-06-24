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Responsible Gambling Center возвращается к изучению европейского опыта в сфере ответственной игры

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Responsible Gambling Center возвращается к изучению европейского опыта в сфере ответственной игры.

Responsible Gambling Center возвращается к изучению европейского опыта в сфере ответственной игры

Общественный союз "Responsible Gambling Center" (RGC) совместно с партнерами возобновляет работу по анализу зарубежных подходов к ответственному гемблингу. Это направление является частью системной деятельности по созданию национальной программы, призванной минимизировать риски, связанные с азартными играми. Программа предусматривает комплексный подход и включает медицинские, социальные, образовательные, цифровые и финансовые инструменты. На основе европейского опыта RGC планирует выработать решения для украинской нормативной и государственной системы.

Программа стартует с визита делегации в Таллин, запланированного на 7–8 сентября 2026 года. Украинские специалисты ознакомятся с эстонскими регуляторными подходами и методами профилактики игровой зависимости. Также эксперты пообщаются с представителями Министерства социальных дел, Министерства финансов и Национального института здоровья и развития Эстонии.

Следующим пунктом международного календаря RGC станет SBC Summit 2026 в Лиссабоне, который продлится с 29 сентября по 1 октября. Это одна из крупнейших отраслевых площадок мира, ежегодно собирающая регуляторов, государственных чиновников, операторов, специалистов по психическому здоровью и общественные организации вокруг темы защиты игроков и ответственного гемблинга.

"Для нас важно не просто изучать международный опыт, а понимать, как он работает на практике и какие результаты приносит обществу. Именно поэтому мы возобновляем программу профессиональных визитов и международного обмена опытом. Украина имеет возможность использовать лучшие европейские наработки в сфере ответственного гемблинга и защиты игроков, адаптировав их к собственным реалиям. Наша задача — сформировать современную систему профилактики рискованного поведения, которая будет сочетать эффективное регулирование, поддержку людей, нуждающихся в помощи, и ответственный подход всех участников рынка", — отметила Ольга Исаева, директор ОС Responsible Gambling Center.

Responsible Gambling Center при поддержке партнеров проводит системную исследовательскую деятельность. Недавно RGC опубликовал аналитический обзор подходов к ответственному гемблингу в Великобритании, Норвегии и Польше. Работа стала результатом второго этапа исследования международных практик, которое уже охватило около 30 стран. Полные результаты обзора с анализом нормативной базы, практик операторов и инструментов саморегуляции в каждой юрисдикции доступны на сайте RGC.

Лилия Подоляк

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