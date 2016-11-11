Рекордное количество снега выпало в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Рекордное количество снега, более 30 сантиметров, выпало в Стокгольме, Швеция. Об этом сообщил The Local, передает УНН.
Внезапный снегопад начался утром, в результате которого выпало около 21 см, позже добавилось еще 15-20 см.
По наблюдениям, которые ведутся местными метеорологами с 1905 года, такое количество снега - рекордное для ноября.
Непогода помешала транспортному движению. Автобусы остановились, а водителям пришлось оставить свои автомобили прямо посреди дороги.
Жителей города призвали по возможности работать из дома.