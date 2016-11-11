Рекордна кількість снігу випала у Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рекордна кількість снігу, понад 30 сантиметрів, випала в Стокгольмі, Швеція. Про це повідомив The Local, передає УНН.
Раптовий снігопад розпочався вранці, в результаті якого випало близько 21 см, пізніше додалося ще 15-20 см.
За спостереженнями, які ведуться місцевими метеорологами з 1905 року, така кількість снігу – рекордна для листопада.
Негода завадила транспортному руху. Автобуси зупинилися, а водіям довелося залишити свої автомобілі просто посеред дороги.
Жителів міста закликали по можливості працювати з дому.