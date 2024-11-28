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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reddit опередил X и стал пятой по популярности социальной платформой в Великобритании

Reddit опередил X и стал пятой по популярности социальной платформой в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 1866 просмотра

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Reddit стал пятой самой популярной соцсетью в Великобритании, обогнав X с показателем 22,9 млн пользователей. YouTube возглавил рейтинг из 44 млн пользователей, тогда как X потерял 8% аудитории за год.

Американская платформа онлайн-дискуссий Reddit опередила X и стала пятой самой популярной социальной сетью в Великобритании.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Ofcom, передает УНН.

детали

В мае этого года Reddit, где пользователи обсуждают темы в тематических сообществах, посетили 22,9 млн взрослых британцев, в то время как X – 22,1 млн. Эти показатели делают Reddit самой динамично растущей крупной социальной платформой в Великобритании.

Если сравнить статистику с аналогичным периодом 2023 года, то увеличение трафика составило 47%. Такой скачок поднял Reddit выше LinkedIn IX в рейтинге платформ, где первое место теперь занимает YouTube. YouTube обогнал Facebook, привлекая более 44 млн взрослых пользователей.

Reddit, известный своей преданной аудиторией, называющей себя "реддиторами", вероятно, получил импульс благодаря обновлениям поискового алгоритма Google в этом году.

Последнее обновление алгоритма Google в первой половине 2024 года значительно увеличило органический трафик Reddit. Думаю, это существенно повлияло на рост платформы

- отметил директор британского агентства цифрового маркетинга AccuraCast Фархад Дивеча.

Ofcom также предположил, что изменения могли быть вызваны корректировкой доступа сторонних приложений к контенту Reddit, что вынудило пользователей таких приложений перейти на официальный сайт платформы.

Кроме того, регулятор обратил внимание на публичность вокруг выхода Reddit на фондовый рынок в марте этого года. В то же время популярность X снизилась: с мая прошлого года охват платформы упал на 8%.

X столкнулся с критикой из – за стандартов модерации контента после того, как платформу в 2022 году приобрел Илон Маск, а также с конкуренцией со стороны Threads-конкурента X, запущенного Марком Цукербергом в июле 2023 года.

Данные Ofcom, приведенные в ежегодном отчете о цифровых привычках нации, показали, что 4 из 10 взрослых жителей Великобритании утверждают, что они сталкивались с дезинформацией или глубокими фейками, причем большинство таких случаев происходят в Интернете.

Опрос дезинформации, основанный на опросе более 4000 взрослых британцев, также показал, что 3 из 10 взрослых считают, что существует одна группа людей, которые совместно контролируют мир, и столько же считают, что существуют "веские доказательства" фальсификации выборов в Великобритании.

Threads и BlueSky переманивают пользователей X

Пользователи соцсети Х массово переходят на BlueSky и Threads От Meta, что вызвало беспокойство Илона Маска. На прошлой неделе он объявил о новой возможности скрывать лайки и репосты, объяснив это "более чистым" интерфейсом.

С момента покупки X в 2022 году платформа стала переполнена ненужной информацией и рекламой. Тем временем BlueSky активно увеличивает свою аудиторию, а Meta обеспокоена конкурентным преимуществом этой сети среди бывших пользователей Twitter. 

Bluesky попала в поле зрения ЕС из-за нарушений: юристы ищут решение26 нояб. 2024, 16:04 • 19551 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Технологии