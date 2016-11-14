Редакция Daily Mail эвакуировали из пакета с "белым порошком"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Лондоне эвакуировали редакцию издания The Daily Mail после того, как туда прислали пакет с "подозрительным белым порошком", сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mirror.
Колумнист Baz Bamigboye в своем Twitter написал, что сотрудников попросили оставить редакцию после того, как пакет был раскрыт.
На место прибыла полиция, сотрудники находились как внутри здания, так и на входе.
В Скотланд-Ярде сказали, что пока никто не пострадал. "Белый порошок" проверили на содержание опасных веществ и, как сообщает издание, ничего опасного для жизни и здоровья работников не обнаружили.
Редакция размещается в здании Northcliffe House на Кенсингтон-Хай-стрит. Там же работают и такие британские издания, как Evening Standard, Metro и The Independent.