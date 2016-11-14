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15 марта, 19:03 • 110515 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129419 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122544 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108206 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103223 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Редакция Daily Mail эвакуировали из пакета с "белым порошком"

Редакция Daily Mail эвакуировали из пакета с "белым порошком"

Киев • УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Лондоне эвакуировали редакцию издания The Daily Mail после того, как туда прислали пакет с "подозрительным белым порошком", сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mirror.

Колумнист Baz Bamigboye в своем Twitter написал, что сотрудников попросили оставить редакцию после того, как пакет был раскрыт.

На место прибыла полиция, сотрудники находились как внутри здания, так и на входе.

В Скотланд-Ярде сказали, что пока никто не пострадал. "Белый порошок" проверили на содержание опасных веществ и, как сообщает издание, ничего опасного для жизни и здоровья работников не обнаружили.

Редакция размещается в здании Northcliffe House на Кенсингтон-Хай-стрит. Там же работают и такие британские издания, как Evening Standard, Metro и The Independent.

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