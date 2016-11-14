Редакцію Daily Mail евакуювали через пакунок із “білим порошком”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Лондоні евакуювали редакцію видання The Daily Mail після того, як туди надіслали пакет з “підозрілим білим порошком”, повідомляє УНН із посиланням на The Daily Mirror.
Колумніст Baz Bamigboye у своєму Twitter написав, що співробітників попросили залишити редакцію після того, як пакет був розкритий.
На місце прибула поліція, співробітники перебували як усередині будівлі, так і на вході.
У Скотланд-Ярді сказали, що поки ніхто не постраждав. “Білий порошок” перевірили на вміст небезпечних речовин і, як повідомляє видання, нічого небезпечного для життя та здоров’я працівників не виявили.
Редакція розміщується в будівлі Northcliffe House на Кенсінгтон-Хай-стріт. Там же працюють і такі британські видання, як Evening Standard, Metro і The Independent.