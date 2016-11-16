Реализовать концепцию атомной отрасли возможно при наличии стратегического инвестора - А.Новак

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Для того чтобы амбициозные планы правительства, отраженные в Концепции атомной отрасли, были осуществлены, необходимо привлекать инвестиции, а также иметь долгосрочные контракты на продажу украинской электроэнергии. Об этом УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак, комментируя информацию о том, что кабминовская Концепция развития атомной отрасли предусматривает получение 780 млн долл. дополнительных поступлений в бюджеты Украины .

"Я так понимаю, что в этой концепции развития атомной энергетики, которая должна привлечь 780 млн долл., ставка делается на увеличение электроэнергии.

Для этого нужно полностью войти в европейскую энергетическую стратегию, во-первых. А во-вторых, заключить долгосрочные контракты с клиентами, которые нуждаются в украинской электроэнергии и плюс наращивать ее производство. А для этого нужно запускать новые энергоблоки на наших атомных электростанциях, а это требует инвестиций, которые средствами государственного бюджета сейчас Украина не потянет ", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению эксперта, привлекать к рынку атомной энергетики нужно инвестора стратегического, который независимо от политической ситуации в стране сможет рассчитывать на наследственность в своей работе.

"Нужно привлекать иностранные инвестиции. В принципе, если концепция будет подкреплена соответствующими контрактами с ведущими европейскими специалистами, то перспектива атомной энергетики в Украине является хорошей, потому что это один из тех рынков, где идет постоянный поток денег (при наличии этих долгосрочных контрактов).

Энергетика - это одна из начальных цепей экономического процесса, то есть эти ресурсы нужны всем и особенно на фоне необходимости сокращения использования газа и нефтепродуктов. Соответственно для этого нужна государственная стратегия, в которую нужно искать государственных инвесторов. Главное - чтобы эта концепция не была только концепцией действующего правительства и последующее руководство не захотело ее менять. Потому что эта инвестиция стратегическая, а инвестор придет тогда, когда увидит наследственность власти независимо от политической ситуации ", - пояснил А.Новак.

Напомним, Минэнергоугля не может освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за нехватки финансирования.

В ведомстве также сообщили, что для обеспечения полной потребности АЭС Украины в урановом оксидном концентрате, необходимо исследование и разработка новых месторождений, в частности Апрелевского и Сафоновского, которые являются наиболее разведанными и подготовленными к отработке.

Также напомним, по словам Л.Пидлесецкого, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.

При этом в Украине есть компании, которые заинтересованы в осуществлении геологоразведочные работ за свой счет.