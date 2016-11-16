Реалізувати концепцію атомної галузі можливо за наявності стратегічного інвестора — А.Новак

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Для того щоб амбітні плани уряду, відображені у Концепції атомної галузі, були здійснені, необхідно залучати інвестиції, а також мати довгострокові контракти на продаж української електроенергії. Про це УНН розповів економічний експерт Андрій Новак, коментуючи інформацію про те, що кабмінівська Концепція розвитку атомної галузі передбачає отримання 780 млн дол. додаткових надходжень до бюджетів України.

“Я так розумію, що у цій концепції розвитку атомної енергетики, яка має залучити 780 млн дол., ставка робиться на збільшення електроенергії.

Для цього потрібно повністю ввійти у європейську енергетичну стратегію, по-перше. А по-друге, укласти довгострокові контракти з клієнтами, які потребують української електроенергії і плюс нарощувати її виробництво. А для цього потрібно запускати нові енергоблоки на нашої атомних електростанціях, а це потребує інвестицій, які коштами державного бюджету зараз Україна не потягне”, — сказав він.

Разом з тим, на переконання експерта, залучати до ринку атомної енергетики потрібно інвестора стратегічного, який незалежно від політичної ситуації в країні зможе розраховувати на спадковість у своєї роботі.

“Потрібно залучати іноземні інвестиції. В принципі, якщо концепція буде підкріплена відповідними контрактами з провідними європейськими фахівцями, то перспектива атомної енергетики в Україні є хорошою, тому що це один із тих ринків, де йде постійний потік грошей (у разі наявності цих довгострокових контрактів).

Енергетика — це один з початкових ланцюгів економічного процесу, тобто ці ресурси потрібні всім і особливо на фоні потреби скорочення використання газу і нафтопродуктів. Відповідно для цього потрібна державна стратегія, під яку потрібно шукати державних інвесторів. Головне - щоб ця концепція не була лише концепцією діючого уряду, і наступне керівництво не захотіло її змінювати. Тому що ця інвестиція стратегічна, а інвестор прийде тоді, коли побачить спадковість влади не залежно від політичної ситуації”, — пояснив А.Новак.

Нагадаємо, Міненерговугілля не може освоїти Новоконстянтинівске уранове родовище через брак фінансування.

У відомстві також повідомили, що для забезпечення повної потреби АЕС України в урановому оксидному концентраті, необхідним є дослідження та розробка нових родовищ, зокрема Апрелівського та Сафонівського, які є найбільш розвіданими та підготовленими до відпрацювання.

Також нагадаємо, за словами Л.Підлесецького, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.

При цьому в Україні є компанії, які зацікавлені у здійсненні геологорозвідницьких робіт за власний кошт.