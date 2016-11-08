Радиостанции начали выполнять условия относительно украинских песен в радиоэфире - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал данные мониторинга по выполнению одними из самых рейтинговых радиостанций закона о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. График был выведен на экран во время заседания круглого стола в комитете ВР, передает УНН.
Согласно данным мониторинга, ХИТ ФМ выполняет на 24,7%, Люкс ФМ - 20%, Шансон - 32%, Авторадио - 34,4%, Мелодия - 34%.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко присоединился в социальной сети Facebook к флешмобу на любимую украинскую песню.
Как сообщил УНН, с сегодняшнего дня вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире.