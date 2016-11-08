Радіостанції почали виконувати умови щодо українських пісень в радіоефірі – моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила дані моніторингу щодо виконання одними з найрейтинговіших радіостанцій закону про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Графік було виведено на екран під час засідання круглого столу у комітеті ВР, передає УНН.
Згідно з даними моніторингу, ХІТ ФМ виконує на 24,7 %, Люкс ФМ – 20%, Шансон – 32 % , Авторадіо – 34, 4 %, Мелодія - 34 %.
Нагадамєо, Президент України Петро Порошенко долучився у соціальній мережі Facebook до флешмобу на улюблену українську пісню.
Як повідомив УНН, відсьогодні вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі.