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15 марта, 19:03 • 110506 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153297 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129400 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122525 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108190 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103215 просмотра

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Рада призвала ЕС присоединиться к модернизации ГТС Украины

Рада призвала ЕС присоединиться к модернизации ГТС Украины

Киев • УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада призвала парламенты и органы исполнительной власти государств - членов Европейского Союза присоединиться к модернизации газотранспортной системы Украины. Соответствующее обращение поддержали 264 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Верховная Рада выражает глубокую обеспокоенность в связи с намерениями по строительству транзитных газопроводов в обход Украины и считает, что реализация проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины, а также предоставление дополнительных возможностей ОАО "Газпром" для увеличения объемов перекачки газа через существующие газопроводы лишает Европейский Союз реальной конкуренции и будет препятствовать созданию эффективного энергетического союза в Европе, является экономически необоснованной инвестицией за счет европейских потребителей", - отмечается в обращении.

Совет призывает исполнительную власть и парламенты членов ЕС присоединиться к совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины с целью максимальной ее загрузки и общего обеспечения, бесперебойной и надежной транспортировки и поставки природного газа в государства-члены Европейского Союза по территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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