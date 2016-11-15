Рада призвала ЕС присоединиться к модернизации ГТС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада призвала парламенты и органы исполнительной власти государств - членов Европейского Союза присоединиться к модернизации газотранспортной системы Украины. Соответствующее обращение поддержали 264 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Верховная Рада выражает глубокую обеспокоенность в связи с намерениями по строительству транзитных газопроводов в обход Украины и считает, что реализация проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины, а также предоставление дополнительных возможностей ОАО "Газпром" для увеличения объемов перекачки газа через существующие газопроводы лишает Европейский Союз реальной конкуренции и будет препятствовать созданию эффективного энергетического союза в Европе, является экономически необоснованной инвестицией за счет европейских потребителей", - отмечается в обращении.
Совет призывает исполнительную власть и парламенты членов ЕС присоединиться к совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины с целью максимальной ее загрузки и общего обеспечения, бесперебойной и надежной транспортировки и поставки природного газа в государства-члены Европейского Союза по территории Украины.