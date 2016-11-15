Рада закликала ЄС долучитись до модернізації ГТС України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада закликала парламенти та органи виконавчої влади держав — членів Європейського Союзу долучитися до модернізації газотранспортної системи України. Відповідне звернення підтримали 264 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Верховна Рада висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами щодо будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що реалізація проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України, а також надання додаткових можливостей ВАТ „Газпром“ для збільшення об’ємів перекачки газу через існуючі газопроводи позбавляє Європейський Союз реальної конкуренції та перешкоджатиме створенню ефективного енергетичного союзу в Європі, є економічно необґрунтованою інвестицією за рахунок європейських споживачів”, — наголошується у зверненні.
Рада закликає виконавчу владу та парламенти членів ЄС долучитись до спільної модернізації та експлуатації газотранспортної системи України з метою максимального її завантаження та спільного забезпечення, безперебійного та надійного транспортування і постачання природного газу до держав-членів Європейського Союзу територією України.