Рада запретила требовать дополнительные документы для получения разрешения на сброс загрязняющих веществ в водоемы

Законопроектом предусматривается установить исчерпывающий перечень документов для получения спецразрешений на осуществление специального водопользования и запрещается требовать дополнительные документы.

Кроме этого расширяется увеличивается срок разрешения на осуществление специального водопользования для малого и среднего бизнеса.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект об оценке воздействия на окружающую среду . Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду.