Рада запретила требовать дополнительные документы для получения разрешения на сброс загрязняющих веществ в водоемы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада запретила требовать от бизнеса дополнительные документы для получения разрешений на осуществление специального водопользования (сброс загрязняющих веществ в водоемы - ред.). Соответствующий законопроект поддержали 233 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривается установить исчерпывающий перечень документов для получения спецразрешений на осуществление специального водопользования и запрещается требовать дополнительные документы.
Кроме этого расширяется увеличивается срок разрешения на осуществление специального водопользования для малого и среднего бизнеса.
Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект об оценке воздействия на окружающую среду . Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду.