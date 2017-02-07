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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рада заборонила вимагати додаткові документи для отримання дозволу на скидання бруду у водойми

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада заборонила вимагати від бізнесу додаткові документи для отримання дозволів на здійснення спеціального водокористування (скидання забруднюючих речовин у водойми - ред.). Відповідний законопроект підтримали 233 народних депутати, передає кореспондент УНН

Рада заборонила вимагати додаткові документи для отримання дозволу на скидання бруду у водойми

Законопроектом передбачається встановити вичерпний перелік документів для отримання спецдозволів на здійснення спеціального водокористування та забороняється вимагати додаткові документи.

Крім цього розширюється збільшується термін дозволу на здійснення спеціального водокористування для малого середнього бізнесу.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект стосовно оцінки впливу на довкілля. Раніше Президент ветував закон про оцінку впливу на довкілля.

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