Рада упростила доступ интернет-провайдеров в дома

Законопроект определяет исчерпывающий перечень документов от провайдера для того, чтобы начать технические работы в доме и запрещает их дополнять.

Как отмечают авторы законопроекта, это позволит не менее существенно сократить количество необоснованных отказов.

Напомним, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров. Соответствующий законопроект 3549-1 "Об электронных коммуникациях" зарегистрирован на сайте парламента.