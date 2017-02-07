Рада упростила доступ интернет-провайдеров в дома
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада Украины упростила доступ интернет-провайдеров в дома. Парламентарии 246 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроект определяет исчерпывающий перечень документов от провайдера для того, чтобы начать технические работы в доме и запрещает их дополнять.
Как отмечают авторы законопроекта, это позволит не менее существенно сократить количество необоснованных отказов.
Напомним, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров. Соответствующий законопроект 3549-1 "Об электронных коммуникациях" зарегистрирован на сайте парламента.