Рада спростила доступів інтернет-провайдерів до будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада Україна спростила доступ інтернет-провайдерів до будинків. Парламентарі 246 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект визначає вичерпний перелік документів від провайдера для того, щоб почати технічні роботи в будинку та забороняє їх доповнювати.
Як зазначають автори законопроекту, це дозволить щонайменше суттєво скоротити кількість необгрунтованих відмов.
Нагадаємо, Верховній Раді пропонують дозволити Національній комісії регулювання зв'язку та інформатизації регулювати ціни на послуги мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Відповідний законопроект 3549-1 "Про електронні комунікації" зареєстрований на сайті парламенту.