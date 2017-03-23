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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117734 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132788 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:12 • 130486 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121546 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106922 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рада разрешила блокировать сайты с пиратским контентом

Рада разрешила блокировать сайты с пиратским контентом

Киев • УНН

 • 14539 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада урегулировала вопрос господдержки кинематографии и позволила блокировать сайты с пиратским контентом. Парламентарии поддержали с предложениями Президента соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает, что государственная поддержка кинематографии осуществляется за счет средств, предусмотренных для этих целей в соответствии с настоящим Законом, Бюджетного кодекса Украины, закона Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и других законодательных актов. Управление средствами, полученными для целей государственной поддержки кинематографии, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, устанавливаются условия предоставления такой поддержки.

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Также предлагается установить штрафы для хостинг-провайдеров за не своевременное реагирование на заявление правообладателей.

Кроме этого предусматривается возможность блокировки ресурсов с пиратским контентом в случае, если в течение 24 часов с момента получения сообщения о размещении пиратского контента владелец ресурса не удалит его.

 

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