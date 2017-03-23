Рада разрешила блокировать сайты с пиратским контентом

Законопроект предусматривает, что государственная поддержка кинематографии осуществляется за счет средств, предусмотренных для этих целей в соответствии с настоящим Законом, Бюджетного кодекса Украины, закона Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и других законодательных актов. Управление средствами, полученными для целей государственной поддержки кинематографии, осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, устанавливаются условия предоставления такой поддержки.

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Также предлагается установить штрафы для хостинг-провайдеров за не своевременное реагирование на заявление правообладателей.

Кроме этого предусматривается возможность блокировки ресурсов с пиратским контентом в случае, если в течение 24 часов с момента получения сообщения о размещении пиратского контента владелец ресурса не удалит его.