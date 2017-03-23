Рада дозволила блокувати сайти з піратським контентом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада врегулювала питання держпідтримки кінематографії та дозволила блокувати сайти з піратським контентом. Парламентарі підтримали з пропозиціями Президента відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає, що державна підтримка кінематографії здійснюється за рахунок коштів, передбачених для цих цілей відповідно до цього Закону, Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законодавчих актів. Управління коштами, отриманими для цілей державної підтримки кінематографії, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, встановлюється умови надання такої підтримки.
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Також пропонується встановити штрафи для хостинг-провайдерів за не вчасне реагування на заяву правовласників.
Крім цього передбачається можливість блокування ресурсів з піратським контентом в разі, якщо протягом 24 годин з часу отримання повідомлення про розміщення піратського контенту власник ресурсу не видалить його.