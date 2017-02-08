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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Сущенко написал письмо П.Порошенко

Киев • УНН

 • 9132 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Арестованный в России по подозрению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Р.Сущенко написал письмо П.Порошенко

"Обращаюсь к Вам как к отцу. Кому как не отцу знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин Президент, позвольте мне увидеть как растет мой сын Максим. Вместе с тем понимаю, что такие дела, как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Терпеливо ждать... Я понимаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мои профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны прекрасно понимаю, что надеяться на благотворительность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - процитировал С.Цеголко слова Р.Сущенко.

Представитель Главы государства отметил, что в день рождения Р.Сущенко Президент встретился с его женой Анжелой и детьми Юлией и Максимом.

"С днем ​​рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы освободить тебя", - написал С.Цеголко.

Напомним, В.Гройсман выразил надежду, что Р.Сущенко отметит следующий день рождения в Украине.

Также напомним, в день рождения Романа Сущенко, украинского журналиста, политзаключенного, на своих страницах Twitter поздравили адвокат осужденного Марк Фейгин и пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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