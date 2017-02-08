Р.Сущенко написав лист П.Порошенку

“Звертаюсь до Вас як до батька. Кому як не батькові знати щастя, спостерігаючи, як зростає його син? Пане Президенте, дозвольте мені побачити як зростає мій син Максим. Разом з тим розумію, що поки справи, як моя, не вирішуються поспіхом. Потрібен час. Терпляче чекатиму... Я свідомий, що мій арешт переслідує цілком конкретні політичні цілі, які Ви, як лідер української нації, і я, її звичайний громадянин і журналіст, добре розуміємо. Мої професійний і громадянський обов’язок, мораль та корпоративна етика не дозволяли піти на співробітництво з системою і прийняти її пропозиції. З іншого боку чудово розумію, що сподіватися на доброчинність і милосердя моїх, м’яко кажучи, процесуальних опонентів було б наївною ілюзією”, — процитутав С.Цеголко слова Р.Сущенка.

Речник Глави держави зазначив, що у день народження Р.Сущенка Президент зустрівся з його дружиною Анжелою та дітьми Юлією і Максимом.

“З днем народження, Романе! Дякуємо за твою журналістську роботу і твою стійкість. Україна зробить все, щоб визволити тебе”, — написав С.Цеголко.

Нагадаємо, В.Гройсман висловив сподівання, що Р.Сущенко відзначить наступний день народження в Україні.

Також нагадаємо, до дня народження Романа Сущенка, українського журналіста, політв’язня, на своїх сторінках Twitter привітали адвокат засудженого Марк Фейгін та речниця МЗС України Мар’яна Беца.