Р.Федерер стал первым финалистом мужского турнира AUS Open

Экс-первый номер мирового рейтинг был сильнее своего оппонента в первых двух сетах, после чего уступил в следующих двух партиях. С.Вавринка сумел сравнять счет, судьба матча решалась в пятой партии, где четырехкратный победитель Australian Open оказался сильнее - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

Заметим, что для Р.Федерера финал станет 100-м матчем в Мельбурне и первым финалом в Австралии за 7 лет.

Примечательно, что Р.Федерер в возрасте 35 лет 171 день - старший финалист на турнире Большого Шлема с 1974 года (Кен Роузвелле в возрасте 39 лет и 310 дней).

Напомним, что оппонентом швейцарца в матче за трофей станет победитель противостоянии Рафаэля Надаля и Григора Димитрова.

Как сообщал УНН, сестры Уильямс вышли в финал Australian Open.