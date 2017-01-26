Р.Федерер стал первым финалистом мужского турнира AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Роджер Федерер победил в швейцарском дерби Станисласа Вавринку в рамках полуфинального противостояния Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Экс-первый номер мирового рейтинг был сильнее своего оппонента в первых двух сетах, после чего уступил в следующих двух партиях. С.Вавринка сумел сравнять счет, судьба матча решалась в пятой партии, где четырехкратный победитель Australian Open оказался сильнее - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 8 минут.
Заметим, что для Р.Федерера финал станет 100-м матчем в Мельбурне и первым финалом в Австралии за 7 лет.
Примечательно, что Р.Федерер в возрасте 35 лет 171 день - старший финалист на турнире Большого Шлема с 1974 года (Кен Роузвелле в возрасте 39 лет и 310 дней).
Напомним, что оппонентом швейцарца в матче за трофей станет победитель противостоянии Рафаэля Надаля и Григора Димитрова.
Как сообщал УНН, сестры Уильямс вышли в финал Australian Open.