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Р.Федерер став першим фіналістом чоловічого турніру AUS Open

Р.Федерер став першим фіналістом чоловічого турніру AUS Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Роджер Федерер переміг у швейцарському дербі Станісласа Вавринку в рамках півфінального протистояння Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, що відбувається у Мельбурні, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Екс-перший номер світового рейтинг був сильнішим за свого опонента в перших двох сетах, після чого поступився у наступних двох партіях. С.Вавринка зумів зрівняти рахунок, доля матчу вирішувалася в п'ятій партії, де чотириразовий переможець Australian Open виявився сильнішим – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Матч тривав 3 години 8 хвилин.

Зауважимо, що для Р.Федерера фінал стане 100-м матчем в Мельбурні і першим фіналом в Австралії за 7 років.

Примітно, що Р.Федерер у віці 35 років 171 день - найстарший фіналіст на турнірі Великого Шолома з 1974 року (Кен Роузвеллі у віці 39 років і 310 днів).

Нагадаємо, що опонентом швейцарця у матчі за трофей стане переможець протистоянні Рафаеля Надаля та Григора Дімітрова.

Як повідомляв УНН, сестри Вільямс вийшли у фінал Australian Open.

Українські Національні Новини

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