Р.Эрдоган посетит Киев и Москву в ближайшие месяцы

"Оба визита будут происходить в ближайшие месяцы. И в ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так в Киев", - сказал он.

Он добавил, что во время визитов будут обсуждаться двусторонние вопросы и вопросы региональной безопасности.

"С Россией у нас есть совместная работа, которую мы проводим по поводу Сирии. Необходимо начать Женевский процесс с того места, где он остановился", - сказал он.

Ранее Р. Эрдоган заявил П.Порошенко, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.