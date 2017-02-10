Р.Эрдоган посетит Киев и Москву в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Уже в ближайшие месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев и Москву. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.
"Оба визита будут происходить в ближайшие месяцы. И в ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так в Киев", - сказал он.
Он добавил, что во время визитов будут обсуждаться двусторонние вопросы и вопросы региональной безопасности.
"С Россией у нас есть совместная работа, которую мы проводим по поводу Сирии. Необходимо начать Женевский процесс с того места, где он остановился", - сказал он.
Ранее Р. Эрдоган заявил П.Порошенко, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.