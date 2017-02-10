Р.Ердоган відвідає Київ та Москву в найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Уже найближчими місяцями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ та Москву. Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.
"Обидва візити будуть відбуватися в найближчі місяці. І найближчим часом ми оголосимо дати візитів нашого президента як до Москви, так до Києва", - сказав він.
Він додав, що під час візитів будуть обговорюватися двосторонні питання та питання регіональної безпеки.
"З Росією у нас є спільна робота, яку ми проводимо з приводу Сирії. Необхідно розпочати Женевський процес з того місця, де він зупинився", - сказав він.
Раніше Р.Ердоган заявив П.Порошенку, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.