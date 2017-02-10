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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45543 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Эрдоган подписал пакет изменений к конституции Турции

Киев • УНН

 • 10392 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал пакет изменений к конституции страны, которые в случае одобрения на референдуме изменят форму правления с парламентской на президентскую, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турецкого лидера.

Р.Эрдоган подписал пакет изменений к конституции Турции

"Наш президент (после подписания - ред.) отправил закон 6671 (пакет конституционных поправок - ред.) в администрацию премьер-министра для дальнейшей публикации", - говорится в заявлении администрации Р.Эрдогана.

Напомним, конституционные изменения относительно перехода к президентской системе были одобрены парламентом Турции. Референдум будет проведен в апреле, точную дату его назначит Высший избирательный совет Турции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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