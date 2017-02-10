Р.Эрдоган подписал пакет изменений к конституции Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал пакет изменений к конституции страны, которые в случае одобрения на референдуме изменят форму правления с парламентской на президентскую, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турецкого лидера.
"Наш президент (после подписания - ред.) отправил закон 6671 (пакет конституционных поправок - ред.) в администрацию премьер-министра для дальнейшей публикации", - говорится в заявлении администрации Р.Эрдогана.
Напомним, конституционные изменения относительно перехода к президентской системе были одобрены парламентом Турции. Референдум будет проведен в апреле, точную дату его назначит Высший избирательный совет Турции.