Р.Ердоган підписав пакет змін до конституції Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав пакет змін до конституції країни, які в разі схвалення на референдумі змінять форму правління з парламентської на президентську, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турецького лідера.
"Наш президент (після підписання — ред.) відправив закон 6671 (пакет конституційних поправок – ред.) в адміністрації прем'єр-міністра для подальшої публікації", — йдеться в заяві адміністрації Р.Ердогана.
Нагадаємо, конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були схвалені парламентом Туреччини. Референдум буде проведений в квітні, точну дату його призначить Вища виборча рада Туреччини.