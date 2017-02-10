Р.Ердоган підписав пакет змін до конституції Туреччини

"Наш президент (після підписання — ред.) відправив закон 6671 (пакет конституційних поправок – ред.) в адміністрації прем'єр-міністра для подальшої публікації", — йдеться в заяві адміністрації Р.Ердогана.

Нагадаємо, конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були схвалені парламентом Туреччини. Референдум буде проведений в квітні, точну дату його призначить Вища виборча рада Туреччини.